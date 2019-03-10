Новая вспышка кори зарегистрирована в Ульяновской области
Новая вспышка кори зарегистрирована в Ульяновской области, передает РИА «Новости».
Как сообщили в минздраве региона, диагноз подтвердился у 11 человек, в том числе у троих детей.
«В Николаевском районе зафиксирована вспышка заболевания корью. По информации регионального минздрава, по состоянию на 10 марта диагноз подтвердился у 11 жителей сел Славкино, Андрееевка, Барановка и поселка Николаевка, в том числе у троих детей и четверых медработников», — сообщили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного государственного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России. Документ должен вступить в силу 11 марта 2019 года.