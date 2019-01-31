Запуск спутников OneWeb отложили из-за «аномалии с ракетой»

Основатель и президент компании OneWeb Грег Уайлер проинформировал о том, что запуски тестовых спутников с космодрома Куру отложены. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, есть «аномалия с ракетой».

«Наши спутники в порядке и готовы лететь», — заметил Уайлер.

Ранее в госкорпорации Роскосмос прокомментировали сообщения о том, что из-за обнаруженной трещины в конструкции разгонного блока «Фрегат» может сорваться запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру.