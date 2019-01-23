Источник сообщил о переносе запуска беспилотного «Союза»
Испытательный запуск космического корабля «Союз МС» в беспилотном режиме перенесли на конец августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, пуск беспилотного «Союза» на ракете-носителе «Союз-2.1а» назначен на 22 августа.
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Как отмечается, запуск космического корабля в беспилотном режиме предполагался 12 сентября.
При этом из-за переноса «Союз» проведет на Международной космической станции 12 дней.
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