Источник сообщил о переносе запуска беспилотного «Союза»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/923/12080923/upload-RIAN_5719528.HR-pic905-895x505-23868.jpg">

Испытательный запуск космического корабля «Союз МС» в беспилотном режиме перенесли на конец августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, пуск беспилотного «Союза» на ракете-носителе «Союз-2.1а» назначен на 22 августа.

Реклама

Как отмечается, запуск космического корабля в беспилотном режиме предполагался 12 сентября.

При этом из-за переноса «Союз» проведет на Международной космической станции 12 дней.

Ранее СМИ рассказали о графике полетов на МКС на 2019 год.