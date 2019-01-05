В Роскосмосе отреагировали на решение NASA по визиту Рогозина

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В Роскосмосе отреагировали на решение США отложить визит главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

В заявлении отмечается, что сейчас российская сторона ждет от NASA официальных разъяснений.

«Подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена», — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что поездку Рогозина в США могут отменить.