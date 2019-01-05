В Роскосмосе отреагировали на решение NASA по визиту Рогозина
В Роскосмосе отреагировали на решение США отложить визит главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.
В заявлении отмечается, что сейчас российская сторона ждет от NASA официальных разъяснений.
«Подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена», — говорится в сообщении.
Ранее источник сообщил, что поездку Рогозина в США могут отменить.