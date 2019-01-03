Источник анонсировал рекордно долгие полеты «Союзов» к МКС

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Космические корабли «Союз» в 2019 году совершат самые длительные полеты к Международной космической станции (МКС) за всю историю их использования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

По его словам, корабль «Союз МС-12» будет запущен 1 марта, а сядет 3 октября, что составит 216 суток полета.

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«Союз МС-13» запускается 6 июля и садится 6 февраля 2020 года с длительностью 215 суток», — добавил источник.

Он отметил, что самый длительный полет корабля «Союз» на МКС произошел в 2006-2007 годах и продолжался 215 суток.

Ранее источник предрек сложности с пуском «Союзов» с Байконура в 2020 году.