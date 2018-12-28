Источник предрек сложности с пуском «Союзов» с Байконура в 2020 году

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Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что выполнение плана пусков ракет-носителей «Союз-2» с космодрома Байконур в 2020 году столкнется с техническими сложностями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что в конце 2019 года выводится из эксплуатации один из двух стартовых комплексов для ракет «Союз» на Байконуре.

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«Соответственно вся нагрузка по пускам «Союзов», которых в 2020 году планируется более полутора десятка, ляжет на оставшийся стартовый комплекс», — сказал источник.

Он также добавил, что в монтажно-испытательном корпусе (МИК) на площадке 31, откуда будут взлетать «Союзы-2», есть только одно место для проверки ракет и одно место для их хранения.

Ранее сообщалось, что число пусков с Байконура удвоится в 2019 году.