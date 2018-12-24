На Бурейской ГЭС не фиксировали колебаний от предполагаемого метеорита

Сейсмодатчики, установленные в районе Бурейской ГЭС, не фиксировали никаких сейсмических событий в районе станции, которые могли быть вызваны падением метеорита или оползня. Об этом «Газете.Ru» сообщил специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов. «Последнюю неделю точно не фиксировали. Сеть расположена в районе станции, но у нее очень высокая чувствительность, ею фиксировались даже землетрясения в Индонезии, — рассказал Коршунов. По его словам, место схода оползня находится в 130 километрах от станции.

«Наши датчики бы зафиксировали его в любом случае. На работе Бурейской ГЭС это никак не отразилось. Уровень воды у нас снижается, но мы работаем в плановом режиме», — пояснил Коршунов, уточнив, что пока нет информации, полностью или нет оказалась перекрыта река выше по течению. – Пока станция работает в привычном режиме, ни о чем аномальном говорить не приходится. У нас водохранилище годичного регулирования и мы должны его сработать, то есть снизить уровень до отметки 236 метров к 21 апреля».

Ранее о том, что в Хабаровском крае громадный метеорит снес верхушку сопки, и она перекрыла русло реки, сообщили местные СМИ. Это заметили не сразу — метеорит упал в безлюдной местности. На поиски метеорита уже отправлена исследовательская группа. Специалисты подтвердили информацию о полном перекрытии русла реки Буреи, произошел обвал грунта шириной почти в километр.