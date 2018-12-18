Ученые: дети алкоголиков выбирают супругов с такой же зависимостью

Дети алкоголиков чаще вступают в брак до 25 лет, реже — после этого возраста, а в партнеры выбирают людей, у которых есть проблемы с алкоголем, выяснили исследователи из Университета Содружества Виргинии в США и Лундского университета в Швеции. Работа была опубликована в журнале Addiction.

Исследователи собрали данные о 1,17 млн шведов, рожденных в 1965-1975 годах. Оказалось, что алкоголизм родителей напрямую влиял на супружескую жизнь детей. Дети алкоголиков чаще вступали в брак в раннем возрасте, чаще отказывались от него в более старшем и чаще выбирают в супруги людей, у которых тоже есть алкогольная зависимость. Этот эффект был сильнее выражен в случае, если от алкоголизма страдали оба родителя. Женщины чаще вступали в брак с алкоголиком, если от алкоголизма страдали их матери.

Авторы работы рассчитывают, что эти данные будут полезны для специалистов, работающих с детьми алкоголиков и позволят уберечь детей от будущего неудачного супружества.