Ученые связали жару с ростом насилия и суицида

В жаркие дни происходит больше насильственных преступлений и самоубийств, выяснила международная группа исследователей из США, Австралии и других стран. Отчет был опубликован в журнале The Lancet.

Как показали наблюдения в США и Австралии, при повышении температуры на один градус Цельсия выше нормы, количество самоубийств увеличивается на 2%, а количество обращений в больницы с нанесенными самостоятельно повреждениями — на 0,7%. Количество вызовов скорой помощи в связи с нападениями возрастало на 4%, а количество обращений с обострениями психических заболеваний — на 6%.

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При этом специалисты отмечают, что летняя жара в ближайшие десятилетия станет обычным явлением и прогнозируют повышение температуры на 5°C.

Исследователи предполагают, что жара влияет на биохимию мозга — в нем разрушаются нейромедиаторы, которые регулируют эмоции. Кроме того, жара способствует выработке тестостерона, что может повышать агрессию.