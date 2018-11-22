Подо льдами Антарктиды обнаружен неизвестный источник энергии
Группа международных исследователей обнаружила в Антарктиде крупный источник геотермального излучения, сообщает портал Science Alert.
Уточняется, что источник расположен подо льдами на глубине трех километров и может являться причиной таяния ледяных пластин.
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Как сообщается по результатам исследования, в указанном регионе лед плавится «снизу», а талая вода стекает по течению вниз в подледные озера.
Причина возникновения источника тепла пока неизвестна.
Ранее в Антарктиде был найден айсберг правильной прямоугольной формы.