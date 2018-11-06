Источник рассказал о перезагрузке компьютера на МКС

Компьютер на российском сегменте Международной космической станции (МКС) не будут перезагружать сразу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, для перезагрузки компьютера на МКС необходимо подготовить пакет управляющих воздействий.

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Как отмечается, перед использованием последовательность команд следует проверить на наземной модели.

При этом только после этого программу можно будет закладывать на борт станции.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте МКС вышел из строя один из компьютеров управления.