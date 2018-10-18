Эксперты назвали причиной аварии «Союза» ошибку при сборке
Возможной причиной аварии «Союза» могла стать ошибка при сборке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов, занимающихся расследованием инцидента.
Уточняется, что ошибка могла быть допущена в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур».
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Также сообщается, что подробный доклад о причинах инцидента будет готов к концу недели.
Ранее сообщалось, что комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» для подтверждения выводов о причинах происшествия проведет ряд натурных экспериментов.