У орбитального телескопа Chandra отказали гироскопы

Еще один космический телескоп NASA вышел из строя и инженерам пришлось ввести его в безопасный режим. Об этом говорится в сообщении NASA.

Телескоп Chandra находится в положении, при котором его солнечные батареи максимально освещены, а оптика отвернута от Солнца. «Все системы работают, как положено, научные инструменты в порядке. Причины перехода в безопасный режим (вероятно, связанные с гироскопами), выясняются», — говорится в сообщении. Телескопу Chandra 19 лет, он намного превысил изначальный срок службы в 5 лет.

Ранее в NASA сообщили о поломке самого крупного космического телескопа Hubble, который тоже введен в безопасный режим. Причиной стал выход из строя одного из трех гироскопов, используемых для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении. Будучи введенным в безопасный режим, телескоп будет оставаться в стабильной конфигурации до тех пор, пока операторы не решат проблему и не вернут миссии работоспособность.