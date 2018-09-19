Кораблю «Союз» с «дыркой» нашли применение

Космический корабль «Союз МС-09», в борту которого было обнаружено отверстие от сверла, допущен к использованию для спуска экипажа МКС на Землю, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

Реклама

«Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09» допущен к продолжению полета в составе российского сегмента МКС и выполнению функции корабля-спасателя», — сказал он.

Дыра в обшивке пристыкованного корабля «Союз» была найдена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Вечером того же дня трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Сначала на земле предположили, что причиной дыры стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что отверстие сверлили – на земле или в космосе.