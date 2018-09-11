В мировой рейтинг трудоустройства выпускников попали 11 вузов России

В топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников, составленный британской организацией QS Quacquarelli Symonds, попали 11 российских вузов, лидером среди них стал МГУ. Результаты третьего рейтинга QS опубликованы на сайте организации.

МГУ разместился в рейтинге на позиции в пределах от 101 до 110 места. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) на 161-170 местах и МГИМО с рейтингом в районе 201-250 мест. На четвертом месте оказалась Высшая школа экономики (ВШЭ) с результатом в пределах 251-300 мест.

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Также в список 500 лучших вузов попали МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС, а лучшим региональным вузом оказался Новосибирский государственный технический университет, сразу за которым следует Новосибирский государственный университет. Последний российский вуз, который попал в рейтинг — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

Ранее сообщалось, что российские вузы стали лучшими в Евразии.