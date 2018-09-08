Дапкунайте вскарабкалась на стол в читальном зале РГБ

Пользователи соцсетей негативно отозвались об идее известной актрисы Ингеборги Дапкунайте взобраться с каблуками на стол в читальном зале Российской государственной библиотеки имени Ленина. По сообщениям СМИ, показ мод состоялся в главной библиотеке страны 7 сентября. Гостями мероприятия стали известные российские писатели, артисты, музыканты, медийные персоны.

В своем Инстаграме актриса выложила снимок, на котором она в пальто позирует фотографу, забравшись в каблуках на стол в пустом читальном зале РГБ. «Вы мне ооочень нравитесь и как актриса, и как женщина!!! И думаю, если бы фотограф сделал просто Ваш снимок на улице, то фотография не была бы «проще». А эта идея, на мой взгляд не совсем «уместна». Не думаю, что если на стол в обуви «залезет Маша Иванова», то администрация библиотеки это позволит», — написала в комментариях одна из поклонниц.

По утверждению ведущего научного сотрудника Института Российской истории РАН Галины Ульяновой, банкет после показа мод был проведен в свежеотремонтированном (ремонт шел около 5 лет) читальном зале №3, самом большом читальном зале в России. «Гости ели и пили, разложив еду на письменных столах и книжных полках... Для читателей в этот день библиотека без предупреждения была закрыта... Что за пошлятину устроили? Посади свинью за стол - она и ноги на стол? Это письменные столы для работы и негоже лезть туда в обуви. Негигиенично», — написала Ульянова.