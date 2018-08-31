Россия прекратит доставлять астронавтов США на МКС в апреле

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что контрактные обязательства России перед США по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) завершаются в апреле 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Борисов сделал во время выступления в Ракетно-космической корпорации «Энергия» на совещании по перспективам развития пилотируемой космонавтики.

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«Посадкой корабля «Союз-МС» в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов», — сказал Борисов.

В 2016 году NASA с помощью корпорации Boeing купило у РКК «Энергия» пять мест в кораблях «Союз» для доставки своих астронавтов на МКС. С 2019 года Соединенные Штаты планируют доставлять астронавтов на станцию на своих кораблях.

Ранее сообщалось, что из NASA впервые за 50 лет новый астронавт ушел по собственному желанию.