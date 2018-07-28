Завершилось самое продолжительное лунное затмение ХХI века

Самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или еще пройдут в XXI веке, завершилось, передает РИА «Новости».

Затмение началось в 21.24 мск 27 июля, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13.

Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Естественный спутник Земли погрузился в северную часть тени и прошел через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок.

Реклама

В этот раз затмение совпало с другим астрономическим событием — великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Таким образом, Марс стал в эту ночь самой яркой точкой после Солнца, Луны и Венеры. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

Затмение можно было наблюдать со всей территории России, даже на Дальнем Востоке оно было заметно уже под утро. Лучше всего лунное затмение просматривалось на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.