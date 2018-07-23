Источник: в Москве арестовали второго фигуранта дела о госизмене в ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы постановил заключить под стражу еще одного подозреваемого в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку дел суда и информированного источника.

«Судом 20 июля в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в судебной картотеке.

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Также отмечается, что в данный момент это решение уже обжаловано в Мосгорсуде.

Источник сообщил, что арестованный может являться вторым фигурантом дела о государственной измене в головном исследовательском институте «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что не располагают сведениями о втором задержанном по делу о госизмене. Также в госкорпорации заверили, что дело о госизмене в ЦНИИмаш не связано с его с нынешним директором Олегом Горшковым.