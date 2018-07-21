В США открыли новый вид динозавров

Палеонтологи США заявили об открытии нового вида динозавров. Об сообщается на Youtube-канале Музея естественной истории штата Юта.

Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони), он принадлежал к инфраотряду анкилозавров.

По данным ученым, динозавр был покрыт крепким костяным панцирем, а на его хвосте располагались булавообразные окончания.

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Как отмечается, исследователям удалось найти большую часть скелета динозавра.

Ранее сообщалось, что десятки следов огромных динозавров юрского периода обнаружили на шотландском острове Скай шотландские и китайские палеонтологи.

Как отмечалось, следы были обнаружены на северо-восточном побережье острова, их возраст составляет около 170 млн лет.