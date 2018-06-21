Россия после 2020 года предложит гражданам ОАЭ регулярные полеты в космос

Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают возможность регулярных полетов эмиратских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях «Союз» после 2020 года, передает РИА «Новости» информацию от источника в ракетно-космической отрасли.

По сообщению Роскосмоса, Россия и ОАЭ в данный момент подписали предварительное соглашение по отбору, подготовке к полету и полету на МКС одного эмиратского космонавта на борту российского «Союза МС-12».

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«Сейчас достигнута договоренность об одном краткосрочном полете, но продолжаются переговоры сразу о серии полетов длительностью 30-40 суток», — сказал источник.

По его словам, серии полетов эмиратских космонавтов станут возможными после того, как начнутся запуски частных американских космических кораблей. В этот момент зарубежные астронавты начнут летать на своих кораблях на МКС и на российских «Союзах» появятся свободные места.

Он отметил, что речь идет о полетах в космос после 2020 года.

«В данный момент конкретных сроков нет», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что в России завершается разработка проекта многоразовой космической ракеты.