В Помпеях нашли «мумию» лошади

В ходе раскопок на территории Помпей и Геркуланума археологи обнаружили развалины древнеримских конюшен и «мумию» лошади. Об этом пишет портал Live Science.

По мнению исследователей, лошадь «сварилась заживо» под пеплом Везувия, что позволило ей стать своеобразной «мумией». При этом, по сравнению с современным лошадьми, она была относительно небольшой, ее рост достигал всего 1,5 метра в холке.

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Как отмечается, под многометровым слоем грунта оказалось множество объектов органического происхождения, в том числе тела погибших людей и животных.

В настоящее время сотрудники археологического парка Помпей продолжают раскопки на территории «мертвого города», постепенно находя новые дома и улицы разрушенного города.