Госдеп США назвал профессиональными прошедшие в Катаре дискуссии с талибами*

Переговоры между представителями Госдепартамента США и радикальным движением «Талибан (организация запрещена в России)» в Катаре были откровенными и профессиональными. Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

«Делегация США подчеркивала, что «Талибан» будут судить по его действиям, а не только по его словам», — сказал он.

По словам представителя Госдепа, американская сторона инициировала обсуждения в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, вывоза из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев. Также была затронута тема предоставления гуманитарной помощи народу Афганистана напрямую.

О том, что делегация Соединенных Штатов прибудет в Катар для проведения переговоров с талибами стало известно 9 октября. Эти переговоры стали первым официальным дипломатическим контактом после эвакуации вооруженных сил США из Афганистана.