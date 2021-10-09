Новый спикер Верховной Рады заявил, что отставка Разумкова не была местью Зеленского

Новый спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что отставка его предшественника Дмитрия Разумкова не была местью со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Интерфакс».

«Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это решение было принято политической партией, несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом», — заявил Стефанчук.

По его словам, Разумков не давал Зеленскому и фракции «Слуги народа» в Раде исполнить предвыборные обещания.

«Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения... довольно быстро или в правильном направлении», — заявил Стефанчук.

Ранее на Украине «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Рады Руслана Стефанчука.

До этого Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Решение об отставке Разумкова поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах.