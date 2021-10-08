Премьер Японии подтвердил нацеленность на заключение мирного договора с Россией

Мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориального спора, заявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС.

«С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора», — сказал он.

Ранее Кисида заявил, что Токио на переговорах с Москвой по мирному договору продолжает придерживаться позиции о подписании документа только после решения вопроса принадлежности всех Южных Курил. Он уточнил, что стороны продолжат вести диалог по этому вопросу на основе договоренностей, в том числе достигнутых Россией и Японией в 2018 году.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.