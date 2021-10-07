Представителей «Талибана*» пригласили на встречу по Афганистану в Москве

Россия пригласила представителей радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов, передает РИА «Новости».

«Да», — ответил Кабулов на вопрос журналистов, приглашены ли талибы в столицу.

При этом дипломат не сказал, кто именно возглавит делегацию движения.

Представители «Талибана» в июле этого года уже бывали в Москве на очередных межафганских консультациях.

Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулл Муджахид выразил надежду на то, что Россия пригласит новое правительство Афганистана на переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление талиба, отметил, что Россия наряду с другими государствами предпочитает самым внимательным образом наблюдать за тем, какие меры принимает «Талибан» в Афганистане, и какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как талибы будут держать свои обещания.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.