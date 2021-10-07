Песков сообщил, что Байден пока не поздравил Путина с днем рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получал поздравительную телеграмму в адрес Владимира Путина по случаю дня рождения от американского лидера Джо Байдена.

«От Байдена не видел телеграммы, нет»,— рассказал он в ходе брифинга с журналистами.

При этом Песков уточнил, что лидер КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму накануне, в среду.

«От Си Цзиньпина телеграмма была. Она даже накануне пришла»,— сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что Путин принимает поздравления по телефону от лидеров зарубежных государств.

«Фактически это серия разговоров, которые помимо поздравлений еще и содержат субстантивные обсуждения по двусторонним отношениям», — уточнил он.

Песков добавил, что Путин также провел переговоры с недавно избранным премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Естественно, президент [РФ] поздравил своего японского коллегу со вступлением на столь ответственный пост», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков ранее сообщил, что в Кремле нет традиции каким-то особым образом отмечать день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября . Кроме того, по его словам, российский лидер редко освобождает этот день от рабочих мероприятий.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет, он родился в 1952 году в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург).