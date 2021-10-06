Global Times: сговор Тайваня и США может спровоцировать третью мировую войну

Третья мировая война может начаться «в любое время» из-за действий США и Тайваня, пишет китайская газета Global Times.

В статье подчеркивается, что КНР направил к воздушному пространству островного государства более 30 самолетов своих военно-воздушных сил.

По мнению экспертов, по мере нарастания напряжения в регионе ситуация практически потеряла «всякое пространство для маневра, балансируя на грани противостояния».

Утверждается также, что народ Китая готов поддержать полномасштабный военный конфликт с американцами. При этом Тайбэю автор статьи посоветовал воздержаться от «игры с огнем».

Ранее глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн назвал нынешние отношения КНР и Тайваня самыми напряженными за 40 лет. По его словам, Китай уже сейчас может начать вторжение. В частности, на Тайване отмечают увеличение военных расходов Китая, прежде всего, на современные истребители и боевые десантные корабли.

Китай не контролирует Тайвань с 1949 года, когда туда в результате проигрыша в гражданской войне сбежали националисты из партии Гоминьдан. При этом Пекин продолжает считать остров своей территорией, а суверенитет над ним называет «коренным интересом». Нынешняя правящая партия острова «Демократическая прогрессивная партия» выступает за самостоятельность и считает тайваньцев отдельной от китайцев нацией.

На данный момент большинство стран в мире придерживаются принципа «одного Китая», который подразумевает признание единого китайского государства — официальные отношения можно иметь либо с КНР, либо с Тайванем.