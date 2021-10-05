Сенаторы просят Байдена выслать 300 дипломатов России, если дипмиссию США не расширят

Американские сенаторы из обеих партий попросили президента США Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если штат посольства США в Москве не расширят. Об этом сообщается на официальном сайте сенатора Марко Рубио.

Рубио вместе с другими членами верхней палаты конгресса США Марком Уорнером, Джимом Ришем и Робертом Менендесом направили соответствующее письмо Байдену. Как считают сенаторы, «данная диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема».

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны. В публикации отмечается, что США уже много лет «чинят препятствия» в оформлении виз для российских представителей, которые направляются на мероприятия ООН, проходящие в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Также Американская торговая палата в России (AmCham) обратилась к правительству США с просьбой возобновить выдачу неиммиграционных виз в посольстве в Москве.