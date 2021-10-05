Зеленский подписал новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против еще трех российских предприятий, в частности завода судовой светотехники «Маяк». Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Согласно документу, санкции применяются к ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», ПАО «Амурский судостроительный завод», Федеральное казенное предприятие РФ «Казанский государственный казенный пороховой завод» и сингапурской компании Zasshid PTE. LTD.

Применяются санкции в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, частичное или полного прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановки исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества, запрете осуществления публичных и оборонных закупок.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в тестовом режиме запустил сайт, где появятся сведения о физических и юридических лицах, попавших под санкции ведомства.