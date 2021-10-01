Глава правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили не находится в стране

Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент республики не находится в Батуми. Об этом сообщает ТАСС.

«Саакашвили в Батуми не находится. Видео Михаила Саакашвили не записано в Грузии», — сказал Кобахидзе.

Ранее бывший президент Грузии и действующий глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил о своем прибытии в Грузию. При этом в МВД сообщили, что политик не пересекал государственную границу.

28 сентября Саакашвили заявил о том, что купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране должны состояться выборы в местные органы власти.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государств.