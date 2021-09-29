Более 40% американцев выступили за сокращение военного присутствия США в мире

Большинство жителей США хотели бы видеть во внешней политике страны больше дипломатических усилий и меньше военного присутствия на территории других государств. Согласно опросу фонда Eurasia Group Foundation, 42,3% американцев выступают за уменьшение американского контингента в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также поддерживают сокращение обязательств США по защите других стран.

Однако 32,2% опрошенных считают, что США наоборот необходимо увеличить или сохранить свое военное присутствие за рубежом. При этом 58,3% респондентов уверены, что Вашингтон должен вести более активные переговоры с другими государствами в вопросах изменения климата, защиты прав человека и миграции. Против увеличения сотрудничества с другими странами выступили 21,6% опрошенных.

К слову, по исследованию, 40,3% американцев поддержали сохранение текущих военных расходов США, а за их сокращение выступают 38,6% респондентов. Увеличить же военные расходы призывают лишь 16,4% опрошенных.

Ранее сообщалось, что около аэропорта Багдада загорелась военная база с войсками США.