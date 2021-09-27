На севере Косово албанцы с ножами напали на группу сербов

Группу сербов атаковали албанцы в административном здании в южной (албанской) части города Косовска-Митровица. Уточняется, что нападавшие использовали бутылки и ножи, сообщает портал Kosovo Online.

Как отмечает СМИ, группа сербской молодежи из муниципалитетов на севере Косова и Метохии приехала в южную часть Косовска-Митровицы, чтобы передать отчетные документы в Агентство по сельскому хозяйству. Подобные отчеты ранее передавались ежегодно и до этого обходилось без инцидентов. Однако в этот раз многочисленная группа албанцев атаковала сербов, используя ножи и бутылки, скандируя: «Убей серба!»

Пострадавшие рассказали, что их били кулаками и бросали в них стеклянные бутылки.

Подвергшиеся нападению сербы уверены, что атака была заранее спланирована и только по счастливой случайности никто не пострадал.

По данным издания, полиция прибыла на место, когда нападение на сербов уже закончилось.

Ранее сообщалось, что на границе Сербии и Косово произошло обострение. Косовский спецназ занял переходы на административной линии с Центральной Сербией, что вызвало возмущение жителей Сербии, которые устроили протесты около границы.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович, вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко, посетили линию разграничения между Сербией и Косово. В российском посольстве заявили, что снова было констатировано, что единственным путем к разрядке созданной Приштиной напряженности является отмена всех односторонних действий, которые она предприняла, а также возвращение к докризисному статус-кво.

Президент Сербии Александр Вучич позднее заявил, что в Косово будут задействованы сербские силы в случае нападения на сербское население в крае и бездействия НАТО.