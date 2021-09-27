Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Госдуме защиту детей и семьи

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова завила, что приняла предложение Владимира Путина заниматься в Госдуме VIII созыва вопросами защиты детей и семьи. Об этом сообщает ТАСС.

Кузнецова была включена в пятерку лидеров предвыборного списка политической партии «Единая Россия».

Владимир Путин ранее в ходе встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России» объявил, что Кузнецова начнет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства, а также поддержке семьи.

«Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной думе направление по защите семьи и детства — для меня это также большая и важная задача», — уточнила Кузнецова.

По ее словам, надо будет проследить за реализацией инициатив и предложений, которые до этого были собраны в народной программе.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13.

Ранее стало известно, что пятерка лидеров списка «Единой России» возглавит специально созданные партийные комиссии.