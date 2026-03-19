На Камчатке мальчик провалился в сугроб, его спас школньик

На Камчатке школьник спас мальчика, который провалился в сугроб
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

Мальчик из Петропавловска-Камчатского спас ребенка, который оказался в сугробе. Об этом сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на официальной странице во «ВКонтакте».

Маленький ребенок застрял под большим снежным завалом. Заметив это по пути домой, пятиклассник помог несовершеннолетнему выбраться из-под завала и привел к себе домой. Там он переодел гостя в сухую одежду и отогрел.

После этого школьник связался с родителями мальчика и рассказал о произошедшем.

«В результате родители прибыли по указанному адресу и забрали своего сына, который вернулся домой целым и невредимым», – сообщается в публикации.

Лебедев поблагодарил ребенка за проявленный героизм и подчеркнул, что пятиклассник заслуживает награды. Министр добавил, что такое поведение школьник продемонстрировал в том числе и благодаря педагогам, которые научили пятиклассника основам безопасности.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!