Экс-представитель НАТО объяснил, почему РФ осторожно относится к выгоде от войны в Иране

Выгода от войны в Иране для российской экономики «неоспорима», однако российские власти относятся к ней настороженно. Об этом в статье для The Spectator написал бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу.

По его словам, из-за войны в Иране российская нефть продается «по более высоким ценам», чем нефть с Ближнего Востока, и повышение цен на энергоресурсы увеличит бюджет РФ на $1,1–1,2 млрд в месяц. Также нестабильность в странах Персидского залива может заставить Китай возобновить переговоры с Россией по проекту газопровода «Сила Сибири-2», считает Лоу. Однако, подчеркнул он, российские власти понимают, что в данном случае «уместна осторожность».

«Несмотря на эти значительные успехи, Кремль понимает, что осторожность уместна по нескольким причинам. Война в Иране может быстро закончиться, и цены на нефть могут упасть. Они могут не упасть до февральского уровня, но увеличение бюджетных поступлений в казну Кремля может оказаться гораздо скромнее, чем ожидалось», — отметил он.

Также эксперт отметил, что затяжная война в Иране, которая может привести к росту цен на нефть выше $120, «вызовет глубокую рецессию» и понизит спрос, фактически сводя на «нет» рост цен и снижая значение России для США и Китая. Кроме того, по его мнению, продолжающаяся война в Иране уменьшает вероятность того, что президент России Владимир Путин сможет использовать президента США Дональда Трампа для давления на украинского лидера Владимира Зеленского для заключения мира на Украине.

Из-за блокировки Ираном Ормузского пролива 13 марта США вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, которые были загружены на танкеры по состоянию на 12 марта. Министр финансов США Скотт Бессент назвал разрешение краткосрочной и «узкоспециализированной» мерой, которая не принесет России значительной выгоды.

Bloomberg писал, что резкий рост цен на нефть, случившийся из-за атаки США на Иран, может помочь России пополнить резервные фонды. Также СМИ отмечало, что из-за войны США, Израиля и Ирана у России может появиться шанс восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС. Кроме того, издание назвало президента России Владимира Путина «безусловным победителем» войны США и Израиля с Ираном.



Ранее ЕС призвали не позволить России получить выгоду от войны в Иране.