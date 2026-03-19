Названы самые популярные направления для отдыха у россиян на май

РСТ: россияне на майские праздники поедут на Северный Кавказ и в Калининград

На майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

По ее словам, доля экскурсионных туров приходится на Северный Кавказ (20%), на втором месте Калининградская область. Ее бронируют порядка 18% российских туристов. Горный Алтай предпочитают 14% отдыхающих, а Санкт-Петербург и Казань — 8% и 7% соответственно.

На Северном Кавказе туристы стремятся посетить Дагестан в связи с благоприятной погодой для пеших прогулок. Здесь они посещают цитадель Нарын-Кала, Сулакский каньон и аул Гамсутль. В Калининградской области предпочтение отдают классическим программам, которые включают в себя экскурсии по городам — Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску, а также по национальному парку «Куршская коса».

«Интерес к Горному Алтаю на майские праздники обусловлен сезонным цветением маральника», — добавила Булах.

Эксперт отметила, что экскурсионная поездка на двоих на три дня в Калининградскую область составит примерно 27,3 тыс. рублей, в Дагестан — 43 тыс. рублей, а отдых на Горном Алтае обойдется — в 58 тыс. рублей.

