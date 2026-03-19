Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы самые популярные направления для отдыха у россиян на май

РСТ: россияне на майские праздники поедут на Северный Кавказ и в Калининград
Shutterstock

На майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

По ее словам, доля экскурсионных туров приходится на Северный Кавказ (20%), на втором месте Калининградская область. Ее бронируют порядка 18% российских туристов. Горный Алтай предпочитают 14% отдыхающих, а Санкт-Петербург и Казань — 8% и 7% соответственно.

На Северном Кавказе туристы стремятся посетить Дагестан в связи с благоприятной погодой для пеших прогулок. Здесь они посещают цитадель Нарын-Кала, Сулакский каньон и аул Гамсутль. В Калининградской области предпочтение отдают классическим программам, которые включают в себя экскурсии по городам — Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску, а также по национальному парку «Куршская коса».

«Интерес к Горному Алтаю на майские праздники обусловлен сезонным цветением маральника», — добавила Булах.

Эксперт отметила, что экскурсионная поездка на двоих на три дня в Калининградскую область составит примерно 27,3 тыс. рублей, в Дагестан — 43 тыс. рублей, а отдых на Горном Алтае обойдется — в 58 тыс. рублей.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!