Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генеральной ассамблеи ООН рассказал об ожиданиях от предстоящих парламентских выборов в Германии, сообщает РИА «Новости».

«Выборы в Германии — желаю им успеха всем», — ответил Лавров на просьбу прокомментировать информацию о якобы причастности России к кибератакам на европейских политиков из Германии.

Ранее немецкий канал объяснил преждевременное появление в эфире «итогов» выборов в бундестаг.

Немецкий телеканал ARD в прямом эфире случайно показал в эфире строку с «результатами» выборов в бундестаг за два дня до их начала. Exitpoll был опубликован на 17.46 по местному времени.

Парламентские выборы в ФРГ состоятся 26 сентября, по их итогам будет избран новый канцлер страны. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и претендовать на пост федерального канцлера.