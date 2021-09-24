США осудили планы талибов* возобновить в Афганистане казни и телесные наказания

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти осуждают планы радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий, передает РИА «Новости».

«Мы самым решительным образом осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев», — сказал Прайс.

Он отметил, что такого рода действия, о которых говорят талибы, представляют собой явные грубые нарушения прав человека.

«Мы твердо намерены привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях», — подчеркнул представитель Госдепа.

Накануне один из основателей «Талибана» мулла Норуддин Тураби, который во временном правительстве Афганистана занимает пост министра тюрем, заявил, что движение намерено возобновить проведение казней и ампутации конечностей за преступления.

Талибов ранее критиковали за наказания, которые осуществлялись на спортивном стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети.

В Афганистане казни осужденных убийц обычно производились одним выстрелом в голову кем-либо из членов семьи жертвы. Для осужденных воров наказанием была ампутация руки. За грабеж на шоссе ампутировали руку и ногу.