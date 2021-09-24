В Верховной Раде предложили обязать депутатов проходить психиатрический осмотр

Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, по которому депутатов украинского парламента обяжут проходить регулярный осмотр у психиатров, сообщает РИА «Новости».

Кроме психиатрического осмотра, предлагается проводить регулярный наркологический мониторинг украинских депутатов.

«Предоставлять в начале календарной сессии в аппарат Верховной рады Украины сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования по форме, утвержденной министерством здравоохранения», — указано в документе.

На данный момент, законопроект только прошел регистрацию. По мнению авторов законопроекта, новые меры повысят доверие украинских граждан к своим представителям.

Ранее в Раде проголосовали о вручении Зеленскому «Оскара» за покушение на Шефира.