Зеленский приветствовал принятие закона об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что после принятия Верховной радой так называемого закона об олигархах страна избавилась от «олигархической ветви власти».

«Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 [голосов] «за» от «слуг народа» и 279 «за» в целом в парламенте — это правильный сигнал. Олигархической ветви власти на Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, на Украине долгое время помимо законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти действовала олигархическая ветвь. Он отметил, что олигархи «покупали политическое влияние» и «использовали политиков ради своих интересов». После принятия закона об олигархах у Украины появился исторический шанс построить цивилизованные отношения между крупным бизнесом и государством, выразил надежду Зеленский.

Закон предусматривает создание списка лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес. Документ регламентирует контакты фигурантов списка с представителями власти.

Закон вступит в силу через полгода и будет действовать в течение десяти лет.

Ранее Зеленский предложил «оживить» ООН.