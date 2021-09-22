Украинской школьнице грозит до трех лет тюрьмы за сожжение флага

15-летняя школьница сожгла маленький флаг Украины в городе Каменское в Днепропетровской области и сняла это на видео, сообщает украинский портал «Страна» со ссылкой на местные телеграм-каналы.

На кадрах видно, как девушка поджигает зажигалкой сувенирный флажок, при этом отмечая, что это не ее флаг. Правоохранители уже установили личность школьницы, сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Полиция открыла уголовное производство по статье «Надругательство над государственными символами». Как отмечает издание, за содеянное подростку может грозить три года тюрьмы.

Около двух лет сообщалось о надругательстве над флагом Украины под Одессой, где молодой человек вытер об него ноги.