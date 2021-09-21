Партия «Единая Россия» получит 324 места в новом созыве Госдумы

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации дала распределение мест в новом, VIII созыве Государственной думы. В результате 324 депутатских мандата получат члены политической партии «Единая Россия».

По результатам прошлых выборов, состоявшихся в 2016 году, в Думе было 343 члена «Единой России».

Также известно, что от КПРФ будут мандаты у 57 членов партии. В прошлом созыве их было 42.

От ЛДПР будет меньше депутатов, сравнивая с прошлым созывом — 21 и 39 соответственно.

При этом от «Справедливой России» в новом созыве парламента интересы избирателей будут представлять 27 депутатов (было 23).

В Госдуму вошла новая партия, получившая название «Новые люди». Ее представители получили 13 мандатов.

С 17 по 19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму VIII созыва. Кроме того, прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. В ряде регионов проголосовать можно было онлайн.

Согласно результатам обработки 100% протоколов «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов избирателей.