В посольстве РФ назвали смехотворной информацию о новом подозреваемом в деле Скрипалей

Информация о новом подозреваемом в «деле Скрипалей» выглядит смехотворно, сообщается в заявлении посольства России в Британии, которое опубликовано в Facebook ведомства.

«Попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит и вовсе смехотворно», — отметили в посольстве.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных ведомств, если Великобритания откажется от политически мотивированного «назначения» виновных. Выдача россиян другим государствам «невозможна в соответствии с конституцией» РФ и этот принцип будет соблюдаться и далее, резюмировали в посольстве.

Ранее британская полиция назвала третьего подозреваемого в «деле Скрипалей» россиянина, якобы действовавшего под псевдонимом Сергей Федотов. По версии полиции, в гостинице, где он жил, не обнаружили следов нервно-паралитического вещества «Новичок», однако были найдены некие доказательства того, что россиянин неоднократно встречался с двумя другими подозреваемыми, Александром Петровым и Русланом Бошировым в Лондоне.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери.