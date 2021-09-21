На Украине предложили сделать 8 марта рабочим днем

Украинский институт национальной памяти разработал законопроект, которым предлагает отменить в стране несколько выходных дней по случаю праздников. Соответствующий документ появился на сайте института.

В нем предлагается отменить выходные на Международный женский день (8 марта) и День международной солидарности трудящихся (1 и 2 мая). Это значит, что вместо 11 выходных дней в стране их станет девять.

«Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни на Украине в первые годы большевистской власти, внедрялись в поддержку социально-политических движений», — утверждается в законопроекте.

Его авторы также предлагают перенести выходной по случаю Дня победы с 9 мая на 8 мая — День памяти и примирения, который в 2015 году был введен при президентстве Петра Порошенко.

В мае в Верховной раде обвинили власть в краже Дня Победы.