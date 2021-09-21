Еврокомиссар заявил, что в отношениях ЕС и США что-то сломалось

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что в Европе растет ощущение, что в отношениях с США что-то сломалось . Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

По его словам, на фоне ситуации с созданием AUKUS и отношениями Франции со странами нового объединения ЕС может пересмотреть свое партнерство с США.

Ранее главы МИД европейских стран поддержали Францию в споре с AUKUS.

Великобритания, США и Австралия заключили соглашение по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (AUKUS), которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Их строительство запланировано в австралийской Аделаиде.

Из-за этого австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с французской компанией Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.