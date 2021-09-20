В подвале сотрудника Trump Organization нашли доказательства махинаций Трампа

Прокуратура во время обыска в подвале одного из подозреваемых по делу о налоговых махинациях Trump Organization обнаружила документы, свидетельствующие о мошенничестве компании экс-президента США с налогами. Об этом в суде сообщил адвокат главного финансового директора компании Аллена Вайссельберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, пишет Daily Beast.

«У нас есть веские основания полагать, что могут появиться и другие обвинительные заключения», — заявил адвокат Вайссельберга Брайан Скарлатос в уголовном суде Манхэттена.

Скарлатос также сослался на частный разговор с прокурорами, в котором обсуждались обнаруженные налоговые документы, связанные с компанией Дональда Трампа, в подвале неназванного сообщника.

По данным Daily Beast, этим сообщником может быть бывший телохранитель Трампа Мэтью Каламари, ставший за короткое время главным операционным директором компании, или аудитор Джефф МакКонни, который работал заместителем Вайссельберга.

Обвинения Вайссельбергу и Trump Organization были предъявлены 30 июня. Его обвиняют в налоговом мошенничестве, фальсификации деловых документов, хищениях в крупных размерах и финансовых махинациях с целью обмана правительства.

Издание утверждает, что три источника, близкие к расследованию, говорят, что прокуратура пытается заставить Вайссельберга дать показания против самого Трампа.

По данным прокуратуры, Trump Organization 15-лет платила зарплаты руководителям высокого уровня «в конвертах», уходя от налогов.

Расследование длится уже три года. Вайссельберга обвиняют в получении от Trump Organization с 2005 по 2017 годы $1,76 млн «теневым способом».

В понедельник адвокаты финдиректора попросили больше времени на сбор доказательств о законном происхождении денег, в результате суд решил перенести слушания на август 2022 года.