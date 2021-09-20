Польша обвинила Россию в кризисе на белорусско-польской границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в организации кризиса на белорусско-польской границе, при этом он не привел каких-либо доказательств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, с начала августа польские пограничники зафиксировали около 7 тыс. попыток нелегального перехода границы с белорусской территории. Политик отметил, от камеры видеонаблюдения с дронов засняли это. На видеороликах якобы видно, как людей привозят к границе для дальнейшей переправки на территорию Польши.

«Никто не верит, что эта самостоятельная акция (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы», — сказал Моравецкий.

Ранее в МИД Польши назвали агрессией поход Красной армии на республику 17 сентября 1939 года. Так, пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина прокомментировал запись МИД России в Twitter, в котором действия советских войск охарактеризовали как освободительный поход.