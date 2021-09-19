Турчак поздравил «Единую Росиию» с победой на выборах

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поздравил однопартийцев и сторонников с победой на думских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой», — заявил он, выступая в штабе общественной поддержки ЕР.

Ранее Турчак сообщил, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев «приболел», у него сейчас сильный кашель, поэтому он не сможет присутствовать в штабе, но просил передать соратникам и коллегам «огромные слова благодарности».

В воскресенье 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.