ЦИК подсчитала 16% протоколов на думских выборах по партийным спискам

Центризбирком подсчитал 16% протоколов на выборах в Госдуму по партийным спискам.

Ранее сообщалось, что в Госдуму по предварительным данным проходят пять партий. По итогам обработки 16,35% протоколов, «Единая Россия» набирает 41,98% голосов по списку в Госдуму, КПРФ — 23,56% голосов, ЛДПР предварительно получает 8,91%, у партии «Новые люди» — 7,09%, партия «Справедливая Россия — За правду» набирала 7,04%.

Накануне в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно на избирательном участке, в нескольких регионах — в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее МВД сообщило, что не зафиксировало проблем и нарушений, способных как-либо повлиять на итоги голосования в Госдуму. Всего за три дня выборов поступило более 750 обращений, связанных с проведением голосования